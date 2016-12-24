За паводковой обстановкой в Мордовии наблюдают беспилотники Центра «Лидер» МЧС России

В период с 21 по 24 марта на территории республики будут работать специалисты отдела беспилотных летательных аппаратов Центра «Лидер» МЧС России.

Работы проводятся с целью мониторинга паводковой обстановки во избежание неблагоприятных последствий затопления населенных пунктов. На основе результатов авиаполетов будут созданы 3D модели рельефа и ортофотопланы местности.

По данным МЧС по РМ, аэросъемки будут проводить опытные специалисты Центра «Лидер» с помощью БВС Supercam S150. Время его полета составляет 2 часа, дальность связи канала управления достигает 50 км, что позволяет более точно обследовать местность.

Полеты запланированы в четырех районах: Ковылкинском, Краснослободском, Темниковском и Теньгушевском. Данные территории выбраны неслучайно - именно в западной части республики сейчас происходит активное снеготаяние, приводящее к вскрытию рек.

Ортофотопланы дают возможность максимально детально представить ситуацию на затапливаемых территориях. С их помощью можно заранее понять, какие строения, социально-значимые объекты попадают в зону подтопления. Это помогает оперативно оценить обстановку и понять, на каких населенных пунктах нужно сконцентрировать внимание.

Все снимки местности будут переданы в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Ортофотопланы местности будут применяться для ретроспективного анализа и прогнозирования паводка и изменения обстановки на проблемных участках местности.