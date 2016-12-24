За паводковой обстановкой в Мордовии наблюдают беспилотники Центра «Лидер» МЧС России

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В период с 21 по 24 марта на территории республики будут работать специалисты отдела беспилотных летательных аппаратов Центра «Лидер» МЧС России.
Работы проводятся с целью мониторинга паводковой обстановки во избежание неблагоприятных последствий затопления населенных пунктов. На основе результатов авиаполетов будут созданы 3D модели рельефа и ортофотопланы местности.
По данным МЧС по РМ, аэросъемки будут проводить опытные специалисты Центра «Лидер» с помощью БВС Supercam S150. Время его полета составляет 2 часа, дальность связи канала управления достигает 50 км, что позволяет более точно обследовать местность.
Полеты запланированы в четырех районах: Ковылкинском, Краснослободском, Темниковском и Теньгушевском. Данные территории выбраны неслучайно - именно в западной части республики сейчас происходит активное снеготаяние, приводящее к вскрытию рек.
Ортофотопланы дают возможность максимально детально представить ситуацию на затапливаемых территориях. С их помощью можно заранее понять, какие строения, социально-значимые объекты попадают в зону подтопления. Это помогает оперативно оценить обстановку и понять, на каких населенных пунктах нужно сконцентрировать внимание.
Все снимки местности будут переданы в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Ортофотопланы местности будут применяться для ретроспективного анализа и прогнозирования паводка и изменения обстановки на проблемных участках местности.
Поделиться в соц. сетях:
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина