Глава Мордовии провел совещание по обеспечению общественного порядка

План совместной с Министерством внутренних дел по Мордовии работы по обеспечению общественного порядка обсудили в Доме Республики. На совещании под председательством руководителя региона Артёма Здунова вместе с членами кабинета министров, представителями Госсобрания республики и правоохранительной сферы рассмотрели наиболее актуальные вопросы взаимодействия.



«Главная задача – обеспечить эффективную совместную работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона», - сказал Глава Мордовии и подчеркнул, что все вопросы – общие, решать их нужно вместе, определив приоритеты.



Министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков отметил, что Мордовия многие годы является одним из наиболее безопасных регионов страны. Для сохранения этого статуса, значимого для инвестиционной и туристической привлекательности региона, важно сконцентрироваться на решении ряда вопросов.



В частности, речь шла об антитеррористической защищенности социальных и инфраструктурных объектов, деятельности народных дружин, обеспечении безопасности дорожного движения, работе волонтерских общественных объединений, решении жилищных вопросов участковых уполномоченных, создании условий для несения сотрудниками полиции службы.



Глава региона подчеркнул, что обеспечение общественной безопасности сейчас имеет особое значение. «На территории республики проходит много мероприятий. Мы постоянно уделяем этой теме внимание на заседаниях оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Сотрудники полиции выполняют свои задачи не только на территории республики, но и за ее пределами, находятся в служебных командировках на Северном Кавказе и в зоне проведения специальной военной операции. И для нас принципиально важно совместно реализовывать наиболее значимые мероприятия, в том числе – решая вопросы поддержки сотрудников и членов их семей», - сказал Артём Здунов.