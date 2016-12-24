В Рузаевском районе проанализировали антитеррористическую защищенность объектов торговли и энергетического комплекса

22 марта глава Рузаевского района Александр Юткин провел очередное заседание районной антитеррористической комиссии. В числе обсуждаемых вопросов – антитеррористическая защищенность объектов энергетического комплекса, торговли. Были заслушаны руководители ряда предприятий.

Так, руководитель АО «МЭК» проинформировал, что наряду с модернизацией котельных акционерное общество проводит комплекс мероприятий по повышению их антитеррористической защищённости, уделяя первоочередное внимание предотвращению несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц.

Представители торговых центров «Северный» и «Оазис» доложили об оснащении объектов торговли видеокамерами и организации регулярного обхода территории контролерами.

Председатель АТК Александр Юткин отметил, что в нынешней ситуации действующие антитеррористические меры должны быть усилены до максимума. Особое внимание следует уделить объектам с массовым скоплением людей. С персоналом, с арендаторами необходимо провести дополнительные занятия по отработке алгоритма действий в случае совершения или угрозы совершения теракта.

Руководителям предприятий, присутствовавшим на заседании, были даны рекомендации по организации работы с целью усиления мер безопасности.

В ближайшее время будут продолжены проверки крупных магазинов, а также спортивных объектов, учреждений образования и культуры, где проводятся массовые мероприятия.