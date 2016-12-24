Пенсионеры и инвалиды Мордовии пройдут диспансеризацию

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2023 году Мордовия продолжит участие в программе системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. На эти цели в этом году предусмотрено более 3,1 млн руб.

В 2023 году профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, будет охвачено 65,3 % граждан старше трудоспособного возраста.

Отметим, что в 2022 году в республике реализован пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Мероприятия проекта направлены на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей. В республике функционирует 17 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в 2022 году дополнительно открыто три отделения в Ельниковском, Дубенском и Ичалковском районах.

Продолжают работу мобильные «мультидисциплинарные» бригады, которые доставляют продукты питания и лекарственные препараты нуждающимся, а также медработников к гражданам старше 65 лет для оказания им медпомощи на дому. Кроме того, эти бригады подвозят пожилых людей и инвалидов в отделения дневного пребывания.