Школьники Ичалковского района присоединились к детскому движению «Орлята России»

Программа развития социальной активности учеников начальных классов «Орлята России» разработана в рамках нацпроекта «Образование». Она направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей.

Около 60 оброченских школьников Ичалковского района присоединились к детскому движению «Орлята России». В торжественной обстановке ученики 1-4 классов, вступая в большую дружную семью орлят, поклялись быть активными, сильными, инициативными, чтить и соблюдать законы орлят, всегда быть примером для других ребят и быть единым целым со своим классом.

Отметим, что программа состоит из семи треков: «Орлёнок – эрудит», «Орлёнок – доброволец», «Орлёнок – мастер», «Орлёнок – спортсмен», «Орлёнок – хранитель исторической памяти», «Орлёнок – лидер», «Орлёнок – эколог». Каждый трек – это серия внеурочных развивающих занятий учителя со своим классом.