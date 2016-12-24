В Мордовии двое любителей «забить косячок» лишились водительских прав

Прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила двух «зарегистрированных» наркоманов с водительскими правами.

Было установлено, что двое жителей Саранска находятся под наблюдением в учреждении здравоохранения в связи с употреблением каннабиноидов и синдромом зависимости от растительной дури. При этом указанные граждане имели водительские удостоверения.

Как известно, законодательством право на управление транспортным средством поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Лицам, имеющим психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, противопоказано управлять авто.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокуратурой района в суд были направлены заявления, по которым у витающих в облаках дыма товарищей были изъяты водительские удостоверения.

К слову, сегодня МВД по РМ сообщило, что в Рузаевке полицейские накрыли еще одного деятеля, баловавшего себя наркотическими перекурами. В ходе осмотра квартиры 33-летнего жителя города стражи правопорядка изъяли у него марихуану массой 38 граммов. Также оперативники обнаружили оборудование для выращивания конопли в домашних условиях и водник для курения - эти предметы парень приобрел интернете.

В отношении рузаевца возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.