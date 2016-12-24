Дмитрий Поздняков ознакомился с ходом строительства школы в Саранске

22 марта Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков осмотрел ход строительства школы на 1450 мест в четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный» Саранска.

Вместе с членами регионального кабинета министров и директором Центра образования №15 «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева Ириной Ванисовой Дмитрий Поздняков ознакомился с проводимыми работами.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 78%. Закуплена необходимая мебель, оборудование для столовой и медицинского пункта. Проведены инженерные коммуникации, специалисты ведут внутреннюю отделку помещений, расстановку мебели в подготовленных классах.

Премьер-министр поручил строго соблюдать сроки и качество выполнения работ: «Школа должна соответствовать всем современным стандартам: необходимо уделить особое внимание используемым материалам и оборудованию».

Еще одно поручение Дмитрия Позднякова направлено на обеспечение мер безопасности в образовательном учреждении, в их числе монтаж дополнительных камер видеонаблюдения, оснащение поста охраны доступом к системе видеонаблюдения, установка средств для принудительного снижения скорости на подъездах к школе.

Напомним, что образовательное учреждение строится по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Школа станет одной из самых современных в Мордовии. Здесь будет 3 спортивных зала, 2 стадиона, бассейн, а также кабинеты, лаборатории, студии, мастерские по всем направлениям общего и дополнительного образования, оснащенные по последнему слову техники.