Школьников Саранска учили как не стать жертвой тонкого весеннего льда

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
В Саранске на водоеме стадиона «Старт» прошли практические занятия по безопасному поведению на водных объектах и приемам оказания помощи утопающим. Об этом сообщает МЧС по РМ.
В мероприятии приняли участие школьники из общеобразовательных учреждений столицы Мордовии - на водоеме у стадиона «Старт» в этот день собрались более 70 человек.
О правилах безопасности в период половодья и о том, как не стать жертвой тонкого весеннего льда, ребятам рассказывали профессионалы. При этом, в ходе практических занятий учащиеся из школы №8 выступали как в роли спасаемых, так и спасателей.
Школьники смогли увидеть, каким образом быстрее и эффективнее можно выбраться из полыньи и как помочь провалившемуся под лед человеку при помощи различных предметов - палки, веревки и т.д.
Также учащимся раздали памятки о мерах безопасности на водоемах в весенний период.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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