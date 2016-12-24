Школьников Саранска учили как не стать жертвой тонкого весеннего льда

В Саранске на водоеме стадиона «Старт» прошли практические занятия по безопасному поведению на водных объектах и приемам оказания помощи утопающим. Об этом сообщает МЧС по РМ.

В мероприятии приняли участие школьники из общеобразовательных учреждений столицы Мордовии - на водоеме у стадиона «Старт» в этот день собрались более 70 человек.

О правилах безопасности в период половодья и о том, как не стать жертвой тонкого весеннего льда, ребятам рассказывали профессионалы. При этом, в ходе практических занятий учащиеся из школы №8 выступали как в роли спасаемых, так и спасателей.

Школьники смогли увидеть, каким образом быстрее и эффективнее можно выбраться из полыньи и как помочь провалившемуся под лед человеку при помощи различных предметов - палки, веревки и т.д.

Также учащимся раздали памятки о мерах безопасности на водоемах в весенний период.