Мордовия приложит все необходимые усилия для создания профессиональной команды по ледовому спидвею

22 марта Глава Мордовии Артём Здунов встретился с официальным представителем Федерации мотоциклетного спорта России Алексеем Рыбаковым. Обсуждались итоги проведения в Мордовии в текущем году официальных соревнований по ледовому спидвею, а также планы на предстоящий сезон.

Было отмечено, что прошедшие в январе и феврале в Саранске этапы Чемпионата России и Кубка России были организованы на высоком уровне. В каждом из них приняли участие по семь команд из регионов страны. «Спасибо от Федерации мотоциклетного спорта и всех любителей спидвея за возрождение ледовых состязаний в республике», - сказал Алексей Рыбаков.

Речь шла о воссоздании в регионе школы ледового спидвея, а также проведении ряда крупных состязаний, таких как финал личного чемпионата России среди юниоров и Гонка легенд.

Глава Мордовии отметил, что республика приложит все необходимые усилия для создания профессиональной команды, что позволит занять лидирующие позиции в Федерации мотоциклетного спорта России.

«Проведение соревнований такого уровня поможет популяризировать спидвей в республике, как это было ранее. Жители Мордовии по-прежнему любят этот вид спорта», - подчеркнул Артём Здунов.