На завтрак в мордовских школах будут давать блины со сгущенным молоком

В средней общеобразовательной школе №10 Саранска представители министерства образования РМ, администрации школы, оператора питания, родительского сообщества и сами ученики продегустировали новое меню школьной столовой. Как отмечается, все участники этого гастрономического мероприятия остались довольны новинками.

После дегустации прошло анкетирование, с помощью которого были собраны отзывы от родителей. В результате, было принято решение о введении новых позиций в меню школьных завтраков:

- блины со сгущенным молоком

- сухой завтрак «Хлопья с молоком»

- каша «Дружба»

Данное меню завтраков актуально сейчас в трех школах Саранска - школе №10, Центре образования «Тавла» и школе № 39. Планируется поэтапный ввод новых позиций в меню других школ нашей республики.