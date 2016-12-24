На завтрак в мордовских школах будут давать блины со сгущенным молоком

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В средней общеобразовательной школе №10 Саранска представители министерства образования РМ, администрации школы, оператора питания, родительского сообщества и сами ученики продегустировали новое меню школьной столовой. Как отмечается, все участники этого гастрономического мероприятия остались довольны новинками.
После дегустации прошло анкетирование, с помощью которого были собраны отзывы от родителей. В результате, было принято решение о введении новых позиций в меню школьных завтраков:
- блины со сгущенным молоком
- сухой завтрак «Хлопья с молоком»
- каша «Дружба»
Данное меню завтраков актуально сейчас в трех школах Саранска - школе №10, Центре образования «Тавла» и школе № 39. Планируется поэтапный ввод новых позиций в меню других школ нашей республики.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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