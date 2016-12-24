Жительница Саранска ради кошек и собак пожертвовала квартирой

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По информации УФССП по РМ, судебные приставы Пролетарского района Саранска исполнили решение суда, предписывающее женщине удалить из квартиры «лишних» собак и кошек.
Женщина занималась передержкой животных, и в ее жилье на постоянной основе проживали с пару десятков четвероногих питомцев (точное количество иногда не знала даже сама хозяйка). Соседи любительницы животных неоднократно жаловались на неприятный запах из квартиры и в подъезде, агрессию собак, когда их выпускали на улицу.
Разрешить конфликт мирным путем у жильцов многоэтажки по улице Воинова не получилось - они обратились в суд. Его решением женщине разрешили оставить в квартире двух собак и двух кошек, а всех остальных животных передать в приют, провести дезинфекцию и привести помещение в надлежащее состояние.
Исполнительный документ был предъявлен в службу судебных приставов. В рамках исполнительного производства сотрудниками ведомства были осуществлены меры принудительного исполнения - жительницу города обязали понести дополнительные расходы в виде уплаты исполнительского сбора. Четыре раза женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера. Сумма штрафов, которые оплатила любительница животных, составила 7 тысяч рублей.
Исполнять решение суда женщина так и не намеревалась, поэтому приставам пришлось пойти на крайний шаг. В суд было составлено обращение с просьбой изменить способ исполнения судебного решения – в принудительном порядке изъять и передать животных в специализированную организацию по уходу за бездомными животными.
Как отмечается, новое решение суда оказало на женщину радикальное воздействие. Жительница Саранска продала квартиру и переехала в один из районов республики. Вместе со всеми питомцами…
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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