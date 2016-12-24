Артём Здунов принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ПФО

Глава Мордовии Артём Здунов 21 марта работает в Ульяновске - Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел там совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье. В совещании приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа.



Основное внимание было уделено вопросам противодействия внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество, проблематике сохранения исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, а также укрепления суверенитета России в информационном пространстве.

Предложены меры, направленные на пресечение пропаганды терроризма и экстремизма, заведомо ложной информации, распространяемой иностранными спецслужбами с целью раскола российского общества.



«Актуальность вопроса очевидна для ПФО и для всей страны. Сегодня в нашем обществе происходят серьезные социальные, политические и коммуникационные преобразования, которые вызваны геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием Интернета. В борьбу на информационно-пропагандистском поле против России вовлечены все силы и средства наших противников. Не случайно вчера, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что надо жестко пресекать любые попытки противника раскачать наше общество, ведь «единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают преодолевать любые трудности и любые испытания», - сказал полномочный представитель.



Обсуждена тематика, связанная с повышением правовой грамотности населения. Даны поручения по разработке и реализации программ поддержки научных и социальных проектов, позволяющих купировать попытки стран Запада осуществлять манипулирование общественным сознанием.