В Саранске пройдет открытая встреча предпринимателей с представителями федеральной Корпорации МСП

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Представители федеральной «Корпорации МСП» посетят Саранск с обширной деловой программой, в ходе которой 24 марта на площадке Центра «Мой бизнес» РМ в 11 часов 30 минут состоится открытая встреча с заинтересованными участниками предпринимательского сообщества республики. Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
На встрече представители «Корпорации МСП» расскажут предпринимателям республики о том:
- Какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;
- Как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
- Какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
- Как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции;
- Как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
- Что такое Цифровая платформа МСП.РФ, и чем она полезна предпринимателям региона.
Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке https://мсп.рф/education/events/vstrecha-s-predprinimatelyami-respubliki-mordoviya-online
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Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
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