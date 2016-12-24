В Саранске пройдет открытая встреча предпринимателей с представителями федеральной Корпорации МСП

Представители федеральной «Корпорации МСП» посетят Саранск с обширной деловой программой, в ходе которой 24 марта на площадке Центра «Мой бизнес» РМ в 11 часов 30 минут состоится открытая встреча с заинтересованными участниками предпринимательского сообщества республики. Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

На встрече представители «Корпорации МСП» расскажут предпринимателям республики о том:

- Какие финансовые меры сейчас действуют для бизнеса;

- Как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;

- Какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;

- Как найти партнеров и новые рынки сбыта продукции;

- Как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;

- Что такое Цифровая платформа МСП.РФ, и чем она полезна предпринимателям региона.

Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке https://мсп.рф/education/events/vstrecha-s-predprinimatelyami-respubliki-mordoviya-online