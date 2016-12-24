В Саранске инспекторы ДПС отыскали «аварийного провокатора» на «классике»

По информации Госавтоинспекции республики, в Саранске водитель «ВАЗ 2105» спровоцировал ДТП, в котором маршрутный автобус протаранил кроссовер «Киа».

К дорожным полицейским обратились водители маршрутного автобуса «МАЗ» и автомобиля «Киа Спортейдж», ставшие участниками ДТП. Было установлено, что автобус совершил наезд на припаркованную на проспекте Ленина в Саранске иномарку.

Из объяснений водителя общественного транспорта следовало, что его автобус следовал по проспекту Ленина по крайней правой полосе движения. Перед ним по этой же полосе двигался легковой автомобиль, который начал совершать маневр разворота с правого края проезжей части, в связи с чем создал помеху в движении автобусу. Уходя от столкновения с легковым автомобилем, водитель автобуса применил экстренное торможение и совершил наезд на припаркованный автомобиль.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения «Безопасный город» факт создания помехи подтвердился. С помощью комплекса «Паутина», фиксирующего проезд транспортных средств, удалось установить госномер автомобиля «ВАЗ 2105» и его дальнейший маршрут.

Было установлено, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем «ВАЗ 2105» и создания помехи в движению пассажирскому автобусу. Также в действиях водителя усматривался состав, предусмотренный статьей 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП».

Как отмечается, постановлением суда управлявшему «классикой» мужчине назначено наказание в виде двух суток административного ареста. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.