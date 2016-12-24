МГУ им. Н.П. Огарева примет Окружной этап Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

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24-25 марта на площадке МГУ им. Н.П. Огарева состоится Окружной этап VIII Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов. В нем примут участие более 250 студентов из высших и средне-специальных учебных заведений ПФО. Республика Мордовия примет сборные команды 5 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская), а также Пермского края.
Участники Окружного этапа будут соревноваться по 6 направлениям: конкурс инженерных команд, робототехника, программирование, «Что? Где? Когда?», парламентские дебаты и управленческие поединки.
Напомним, проект «IQ ПФО» реализуется для создания условий для интеллектуального развития студенческой молодежи и привлечения ее к научно-инновационным формам деятельности.
Региональные этапы Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов проводились в 13 регионах и областях ПФО. От Мордовии на участие были поданы заявки от 13 вузов и ссузов республики – это более 150 человек.
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