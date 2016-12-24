Школьный музей из Мордовии стал партнером Музея Победы

Музей 202 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны, действующий в саранской средней школе № 11, стал партнером московского Музея Победы. Образовательное учреждение присоединилось к долгосрочной программе развития «Школьный Музей Победы». На сегодняшний день участниками программы являются 17 музеев образовательных учреждений республики. С полным перечнем школ-партнеров можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте https://schoolvictorymuseum.ru/.

«В ходе заседания мы также обсудили перспективы дальнейшего развития программы «Школьный музей Победы», определили возможности, которые мы, как организаторы, можем предоставить участникам программы. Это экспонирование выставок на площадке Музея Победы в Москве, участие в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня, обмен опытом с экспертами разных уровней и многое другое», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

В числе поданных заявок большое количество музеев, посвященных истории школ и населенных пунктов, а также школьных музейных комнат, хранящих артефакты ветеранов Великой Отечественной войны, информацию о боевом пути подразделений армии и флота.

В период с сентября 2022 года по март 2023 года в ходе 11 этапа приема заявок партнерами московского Музея Победы стали 265 образовательных организаций из 53 регионов Российской Федерации. Всего с 2019 года участниками программы «Школьный Музей Победы» стали 1584 школьных музея из 86 субъектов страны.

Принять участие в программе «Школьный Музей Победы» и стать партнером Музея Победы может каждый музей образовательного учреждения, вне зависимости от местонахождения. Для этого необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Подробнее о программе на сайте https://schoolvictorymuseum.ru/.