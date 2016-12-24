Молодежь Мордовии может выбрать свои «Точки притяжения»

Росмолодежь запустила проект для пространств во всех регионах России «Точки притяжения». На сайте точки-притяжения.рф/spaces любой желающий может выбрать и проголосовать за 10 понравившихся мест, где будут встречаться эксперты и молодежь из регионов, проводиться форумы, семинары и встречи. В результате голосования останутся 600 пространств, из которых эксперты определят 300 победителей, после чего будет создана интерактивная карта с «Точками».



С 1 января по 5 марта прошел регистрационный этап для молодежных пространств. От республики Мордовия было зарегистрировано и подано на этап голосования 8 точек:

- Мордовский республиканский молодежный центр

- Radisson Hotel & Congress Center Saransk

- Кофейня «Coffee Like»

- Парк приключений Энерджи

- Смарт-пространство «Кубик Рубикова»

- Соляная пещера оздоровительный центр

- Стадион «Мордовия Арена»

- Универсальный Зал МГУ им. Н.П. Огарева - «Саранск Арена».

Онлайн-голосование за «Точки притяжения» продлится до 6 апреля.



В Точках притяжения молодые люди смогут реализовывать идеи и проекты, развивать свои знания и навыки, знакомиться и находить друзей и единомышленников, получать советы от экспертов Росмолодежи.

Ты решаешь, где будешь реализовывать идеи и проекты, развивать свои навыки, знакомиться с единомышленниками. Выбери свою «Точку притяжения»!