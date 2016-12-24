Молодежь Мордовии может выбрать свои «Точки притяжения»

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Росмолодежь запустила проект для пространств во всех регионах России «Точки притяжения». На сайте точки-притяжения.рф/spaces любой желающий может выбрать и проголосовать за 10 понравившихся мест, где будут встречаться эксперты и молодежь из регионов, проводиться форумы, семинары и встречи. В результате голосования останутся 600 пространств, из которых эксперты определят 300 победителей, после чего будет создана интерактивная карта с «Точками».
С 1 января по 5 марта прошел регистрационный этап для молодежных пространств. От республики Мордовия было зарегистрировано и подано на этап голосования 8 точек:
- Мордовский республиканский молодежный центр
- Radisson Hotel & Congress Center Saransk
- Смарт-пространство «Кубик Рубикова»
- Соляная пещера оздоровительный центр
- Универсальный Зал МГУ им. Н.П. Огарева - «Саранск Арена».
Онлайн-голосование за «Точки притяжения» продлится до 6 апреля.
В Точках притяжения молодые люди смогут реализовывать идеи и проекты, развивать свои знания и навыки, знакомиться и находить друзей и единомышленников, получать советы от экспертов Росмолодежи.
Ты решаешь, где будешь реализовывать идеи и проекты, развивать свои навыки, знакомиться с единомышленниками. Выбери свою «Точку притяжения»!
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