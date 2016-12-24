Cаранский контакт-центр Сбербанка увеличивает набор сотрудников

Трудоустройство граждан – одна из приоритетных задач в Мордовии. Важность и необходимость создания новых рабочих мест подчеркнул в своем ежегодном Послании Государственному Cобранию РМ Глава Мордовии Артём Здунов. В этом направлении в республике ведется активная работа. В ней участвуют как государственные, так коммерческие организации. Особое внимание уделяется оснащению пространства для сотрудников современным оборудованием и обеспечению комфортных условий для труда и отдыха.

К примеру, весной прошлого года в офисном здании в самом центре Саранска открылся новый контакт-центр Сбербанка - Центр заботы о клиентах. Благодаря этому работу получили 170 жителей республики. А до конца марта Мордовское отделение Сбербанка планирует трудоустроить еще порядка 50 человек. В обязанности сотрудников будет входить прием входящих звонков от клиентов, консультирование по телефону по продуктам и услугам банка.



«Работа саранского контакт-центра получила высокую оценку руководства банка, и было принято решение существенно расширить данную площадку. Для того, чтобы стать сотрудником контакт-центра, не нужно иметь высшее образование и опыт – работать оператором могут даже студенты. Ограничений по возрасту тоже нет. Главное – ответственность, коммуникабельность и желание работать. На начальном этапе заработная плата сотрудника составляет 38 тысяч рублей. Компания предоставляет хорошие возможности для карьерного роста. Те ребята, которые год назад пришли на позиции простых специалистов, сегодня уже занимают руководящие должности», - отметил управляющий Мордовским отделением Сбербанка Игорь Чермошанский.

По вопросам трудоустройства в саранский контакт-центр следует обращаться по номеру: 8 905 615 80 10.