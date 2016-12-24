Табачный делец из Саранска выслушал приговор суда за торговлю контрафактными сигаретами

53-летний житель мордовской столицы уяснил в суде, сколько сегодня дают за сбыт контрафактной табачной продукции. Предприниматель был признан виновным в торговле сигаретами без акцизных марок.

В июне прошлого года сотрудники УФСБ по РМ получили информацию о продаже индивидуальному предпринимателю в Саранске крупной партии немаркированных сигарет. Вскоре оперативники вышли и на местного оптовика.

Следствие выяснило, что организатор масштабного бизнеса заказывал левые сигареты по интернету и доставлял в Саранск транспортными компаниями, после чего предлагал продукцию в торговые точки.

Правоохранители установили складское помещение, в котором хранился основной объем контрафактного товара. Всего в ходе расследования уголовного дела было изъято более 102 тысяч пачек табачных изделий общей стоимостью около 11,5 млн рублей.

Часть партии уже была запущена в продажу - более 11 тысяч пачек сигарет оперативники изъяли из торговых павильонов.

Вину в совершении преступления житель Саранска признал в полном объеме. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.