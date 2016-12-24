Старший лейтенант из мордовской колонии №1 задержан за взятку от заключенного

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Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками собственной безопасности УФСИН по РМ пресечена противоправная деятельность офицера из исправительной колонии №1, причастного к получению взятки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 33-летний старший лейтенант внутренней службы, отвечавший в колонии за воспитательную работу с осужденными, получил от сидельца взятку в размере 50 тысяч рублей.
За эти деньги «воспитатель в погонах» был готов оформить на зека нужные документы для его условно-досрочного освобождения или замене неотбытой части наказания на принудительные работы. После получения денег офицер был задержан сотрудниками УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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