Предпринимателям Мордовии помогут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем

В Центре «Мой бизнес» РМ, который работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», для предпринимателей предоставляется бесплатная услуга по регистрации ИП или ООО с одним учредителем.

По словам директора Центра «Мой бизнес» РМ Елены Калачиной, предпринимателям стоит заранее определиться с видом деятельности (ОКВЭД) и системой налогообложения. Если уже на этом этапе возникают сложности, то специалисты Центра также могут помочь.

«Для открытия ООО с одним учредителем необходим минимальный пакет документов, в который входит устав, свой или типовой, документы на собственность, если открывают не по месту прописки или гарантийное письмо от собственника нежилого помещения о предоставлении недвижимости для размещения юрлица. В пакет документов же для регистрации индивидуального предпринимателя входят документ, удостоверяющий личность заявителя, ИНН и СНИЛС» - подчеркивает Елена Калачина.

Операция по регистрации простая и занимает около 30 минут. Регистрируя бизнес в окне Центра «Мой бизнес», будущий предприниматель не несет затраты на госпошлину при регистрации и удостоверение своей подписи.

После регистрации ИП получить документы о новом статусе можно в Центре «Мой бизнес» или на электронную почту.

После регистрации юрлица, документы поступят на электронную почту или их можно получить лично в ФНС.