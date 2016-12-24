Ученик Республиканского лицея для одаренных детей - победитель Национальной технологической олимпиады

На базе Московского политехнического университета прошел заключительный этап Национальной технологической олимпиады по профилю «Автономные транспортные системы».

Командам финалистов предстояло использовать технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для решения задач беспилотного транспорта. Участники создавали и запускали автономную мультимодальную транспортную систему для доставки груза с фабрики производителя до конечного пользователя без вмешательства человека.

По итогу состязаний победителем стал ученик 10 класса Республиканского лицея для одаренных детей Кирилл Артамонов.