Ученик Республиканского лицея для одаренных детей - победитель Национальной технологической олимпиады

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
На базе Московского политехнического университета прошел заключительный этап Национальной технологической олимпиады по профилю «Автономные транспортные системы».
Командам финалистов предстояло использовать технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для решения задач беспилотного транспорта. Участники создавали и запускали автономную мультимодальную транспортную систему для доставки груза с фабрики производителя до конечного пользователя без вмешательства человека.
По итогу состязаний победителем стал ученик 10 класса Республиканского лицея для одаренных детей Кирилл Артамонов.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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