В Мордовии бойцов студотрядов бесплатно обучат различным профессиям

В Мордовии стартовало профессиональное обучение бойцов студенческих отрядов на бесплатной основе. Они будут осваивать следующие направления: вожатый, тракторист-машинист с/х производства, официант, горничная, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, дежурный по залу (спортивному), укладчик-упаковщик на производстве.

Программа профобучения реализуется в Мордовии уже второй год. В 2022 году на бесплатной основе прошли обучение 925 студентов. В текущем году общая сумма выигранных грантов на весенний период обучения составила 11 миллионов 486 тысяч рублей, в рамках которой будет обучено более тысячи студентов.

Профессиональное обучение проводят учебные заведения – победители отбора среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям, организованным Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

По итогам отбора победителями в республике были признаны: МГУ им. Н.П. Огарева, МГПУ им. М.Е. Евсевьева, Саранский кооперативный институт РУК, Саранский политехнический техникум и Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности. Желающим освоить новое профессиональное направление нужно обратиться в штаб студенческих отрядов, которые есть в этих вузах. Важное условие – нужно быть студентом-очником и состоять в студенческих отрядах.

К началу трудового семестра по итогам профобучения каждый студент получит свидетельство о профессии и возможность трудоустройства на объектах Мордовия и за ее пределами.

«Это хорошая возможность для студента получить дополнительную профессию бесплатно, особенно для вожатых, их представительство в рядах Студенческих отрядов Мордовии остается самым многочисленным, еще пару лет назад такой возможности не было. Чтобы оставаться конкурентноспособным на рынке труда, необходимы не только новые знания, но и навыки, которые студенты получат на трудовых объектах по итогу завершения обучения», – отметил командир МРО МООО «РСО» Владислав Дубков.