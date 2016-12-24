В Мордовии реализуются прорывные проекты в рамках института кураторства

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров провели совещание с губернаторами регионов, в котором также принял участие Глава Мордовии, где обсудили прорывные проекты в рамках института кураторства.

По итогам прошлого года Приволжский округ оказался на четвертом месте по уровню достижения плановых показателей по всем проектам.

«Проекты, реализуемые в рамках института кураторства, уже приносят ощутимый социально-экономический эффект, – поделился Дмитрий Чернышенко. – Особенно это касается тех регионов, где их реализация находится на постоянном контроле. По итогам 2022 года в округе в рамках данных проектов создано свыше 22 тыс. рабочих мест, а суммарный объем частных инвестиций составил 165 млрд рублей. Текущие ограничения привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых в контексте общероссийского подхода. Это прежде всего импортозамещение и достижение по поручению Президента Владимира Путина технологического суверенитета».

Мордовия вошла в пятерку регионов, где управленческие команды показали наиболее высокую эффективность. Также в список вошли Марий Эл, Пермский край, Татарстан и Саратовская область.

В ходе совещания регионам было поручено до 5 мая провести аудит всех проектов, внести дополнения и определить подтвержденные источники финансирования. В итоге была сформулирована ключевая задача для реализации этих проектов, а именно обеспечить стабильный прирост инвестиций, рост экономики каждого конкретного региона и округа в целом, а также создание новых рабочих мест.

Напомним, что институт кураторства был создан в 2019 году. Ответственным куратором за социально-экономическое развитие регионов ПФО стал Дмитрий Чернышенко.