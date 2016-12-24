В Мордовии пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
С 27 по 31 марта в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А.Медведева пройдет Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ.
31 марта в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи жители Мордовии смогут получить консультации юристов.
Уточнить график и записаться на прием можно по телефону 8(8342)24-50-41. Также можно направить обращение в письменном виде по адресу: 430005, г. Саранск, пр. Ленина, д.12, или на электронную почту op@mordov.er.ru.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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