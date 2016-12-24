В Мордовии пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

С 27 по 31 марта в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А.Медведева пройдет Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ.

31 марта в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи жители Мордовии смогут получить консультации юристов.

Уточнить график и записаться на прием можно по телефону 8(8342)24-50-41. Также можно направить обращение в письменном виде по адресу: 430005, г. Саранск, пр. Ленина, д.12, или на электронную почту op@mordov.er.ru.