Научно-образовательный форум МГУ им. Н.П. Огарева собрал 177 креативных школьников региона

В Мордовском госуниверситете прошел VIII Научно-образовательный форум обучающихся. В нем приняли участие 177 учеников 8-11 классов из 26 школ республики. 46 команд ребят соревновались по трем направлениям: гуманитарные, инженерно-технические и естественные науки. В этом году формат мероприятия изменился - особое внимание уделили проектной деятельности.

«Мы верим, что форум будет содействовать становлению, воспитанию энергичных, активных, конкурентоспособных, нестандартно мыслящих молодых исследователей, которые смогут генерировать новые идеи и находить решения актуальных задач для нашей республики и страны, но это в будущем. Сейчас проекты будущего – это ваши мечты, поэтому уже сегодня, на нашем форуме, начинайте творить, дерзать, совершенствоваться и воплощать их в жизнь!», — пожелала ребятам проректор по учебной работе МГУ им. Н.П. Огарева Алина Маслова.

В каждой секции школьникам были предложены Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), основой для которых стали реальные задачи, стоящие перед нашим регионом. Их подготовкой занимались ученые нашего университета, среди них: доктор философских наук Станислав Мальченков, кандидат философских наук Елена Антипкина, инженер-исследователь научно-исследовательской лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов Алина Таратынова, кандидат географических наук, доцент кафедры землеустройства и ландшафтного планирования Олег Зарубин и другие. Эксперты взаимодействовали с ребятами, давали советы и оценивали их работу.

«Главное, на что должны обращать внимание эксперты — умение ребят работать в команде, четко, ярко и ясно формулировать свои мысли, применять знания из школьного курса. Поэтому сегодня - это оценивание не только проектов, но и всего пути команды в целом», — отметил Олег Зарубин.

Мероприятие проводится совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых» и направлено на поддержку и выявление одаренных подростков средних и старших классов, которые занимаются познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, проектной и интеллектуальной деятельностью.

«Важно давать возможность ребятам еще со школы проявлять себя не только в спорте и творчестве, но и в проектной и исследовательской деятельности. Мы уверены, что это позволит нацелить школьников на научные открытия и инновационные разработки в будущем, причем как в сфере инженерных, так гуманитарных и естественных наук – а это, в свою очередь, основа технологического суверенитета нашей страны. Со стороны Мордовского госуниверситета мы готовы поддерживать ребят в подобных начинаниях, поэтому каждый победитель форума при поступлении в наш вуз сможет получить 2 дополнительных балла к результатам ЕГЭ», - отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Педагоги школьников также не остались без внимания. Специально для них провели мастер-класс «Основы проектной деятельности», с помощью которого преподаватели смогут повысить свою квалификацию. Однако ключевым событием мероприятия все же стала защита проектов участников форума.

По ее итогу призерами и победителями в гуманитарной секции стали:

Команда МОУ «Гимназия №23» — диплом 1 степени

Команда Лицея МГУ им. Н.П. Огарева — диплом 2 степени

Команда МОУ «Гимназия №29» — диплом 3 степени

В инженерно-техническом направлении:

Команда МБОУ «Темниковская СОШ №1» — диплом 1 степени

Команда Лицея МГУ им. Н.П Огарева — диплом 2 степени

Команда МОУ «Лицей №43» — диплом 3 степени

В секции естественные науки:

Команда Лицея МГУ им. Н.П. Огарева — диплом 1 степени

Команда МОУ «СОШ №40» — диплом 2 степени

Команда МОУ «СОШ с УИОП №24» — диплом 3 степени