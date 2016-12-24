Мордовия заняла первое место в ПФО по увеличению доли безналичных расчетов

С мая 2021 года в республике реализуется проект «Безналичная Мордовия», направленный на создание в регионе единого платежного пространства, развитие инфраструктуры по повышению доступности финансовых услуг, увеличение доли безналичных расчетов и платежей.

По итогам 2022 года республика вошла в десятку регионов-лидеров по увеличению доли безналичных расчетов и платежей, заняв первое место в ПФО и шестое в РФ. Доля безналичных расчетов и платежей в регионе увеличилась с 52,7% в 2021 году до 56,5% в 2022 году. Это установили исследования, проведенные Лабораторией СберИндекс совместно с Чек Индексом IT-компании «Платформа ОФД». Республика улучшила свои позиции в рейтинге регионов России по данному показателю, переместившись с 69 места на 62 место.

Обеспеченность электронными терминалами, используемыми для оплаты товаров и услуг, увеличилась в 2022 году на 5% и составила 2 048 единиц на 100 тысяч жителей.

Доступность безналичного расчета в объектах потребительского рынка республики увеличилась на 1,3 процентных пункта и составила 85,2%, в том числе по оплате товаров и услуг – 84,4%, в объектах общественного питания – 93,4 процента.

Активное продвижение безналичных расчетов и платежей позволило улучшить целевые показатели реализации проекта «Безналичная Мордовия» в сравнении с 2021 годом. В ноябре 2022 года проект был актуализирован и будет продолжен в 2023 − 2024 годах.