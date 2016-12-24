В Мордовии при лобовом столкновении двух легковушек погиб пенсионер

По информации Госавтоинспекции республики, 18 марта в Атяшевском районе Мордовии пожилой водитель отечественной легковушки фатально проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещен».

По предварительным данным, в 11 часов 50 минут на 32 км автодороги «Комсомольский – Атяшево – Ардатов» 69-летний водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь в населенном пункте в направлении села Атяшево, в нарушение требований дорожного знака «Обгон запрещен» при выполнении обгона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лада Веста» под управлением 65-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончался в Атяшевской центральной районной больнице, труп направлен в морг, назначены экспертизы. Водитель автомашины «Лада Веста» с различными травмами госпитализирован в это же лечебное учреждение. По данным ГИБДД, за рулем он находился трезвым.