Министр строительства и архитектуры РМ ответит на вопросы жителей региона

Школа добрососедства
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
24 марта в 15:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин ответит на вопросы граждан.
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/33pCyi либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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