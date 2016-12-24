Министр строительства и архитектуры РМ ответит на вопросы жителей региона

24 марта в 15:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/33pCyi либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.