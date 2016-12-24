Жителю Мордовии вынесли предостережение за действия, создающие условия для государственной измены

Доходы городского бюджета растут
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
УФСБ России по Республике Мордовия задокументированы факты совершения действий, создающих условия для государственной измены.
Так, в 2022 году сотрудниками УФСБ по РМ выявлен 43-летний житель региона, который проявлял намерения по собиранию сведений, составляющих государственную тайну, а также предпринимал попытки установления контакта с представителями специальной службы иностранного государства с целью передачи им охраняемых законом данных.
Указанному гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра