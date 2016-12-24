Жителю Мордовии вынесли предостережение за действия, создающие условия для государственной измены

УФСБ России по Республике Мордовия задокументированы факты совершения действий, создающих условия для государственной измены.

Так, в 2022 году сотрудниками УФСБ по РМ выявлен 43-летний житель региона, который проявлял намерения по собиранию сведений, составляющих государственную тайну, а также предпринимал попытки установления контакта с представителями специальной службы иностранного государства с целью передачи им охраняемых законом данных.

Указанному гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).