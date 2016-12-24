В Саранске полицейские проверили киберспортсменов на наркоту

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Оперативники УНК МВД по РМ при участии бойцов отряда специального назначения «Гром» в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия проверили киберспортивный клуб, расположенный на улице Богдана Хмельницкого.
Как отмечается, в момент проверки в помещении находились 21 человек. В результате рейда предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту, не обнаружено.
С целью выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, было проведено освидетельствование присутствующих в заведении при участии сотрудников Республиканского наркологического диспансера.
В отношении двух администраторов заведения составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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