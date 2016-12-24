В Саранске полицейские проверили киберспортсменов на наркоту

Оперативники УНК МВД по РМ при участии бойцов отряда специального назначения «Гром» в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия проверили киберспортивный клуб, расположенный на улице Богдана Хмельницкого.

Как отмечается, в момент проверки в помещении находились 21 человек. В результате рейда предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту, не обнаружено.

С целью выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, было проведено освидетельствование присутствующих в заведении при участии сотрудников Республиканского наркологического диспансера.

В отношении двух администраторов заведения составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».