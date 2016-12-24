В Саранске спасатели провели распиловку льда на реке Тавла

В Саранске сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы провели распиловку льда на реке Тавла. Это позволит снизить угрозу ледовых заторов, из-за которых появляются обширные затопления.

Как известно, в начале недели мост между 1-м и 2-м микрорайоном Юбилейный был закрыт из-за резкого подъема воды. Вчера он вновь начал функционировать, но возникли ледяные заторы по всему руслу реки.

Чтобы предотвратить повторное подтопление моста, спасатели произвели расчистку участков. Чтобы «лед тронулся», его распилили на небольшие фрагменты и обеспечили беспрепятственное течение реки.