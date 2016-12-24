Главный ветеринарный врач Саранской объединенной лаборатории Ольга Кечайкина заключена под стражу

Как сообщает Ленинский суд Саранска, 17 марта в судебную инстанцию поступили ходатайства следователей СК по РМ о взятии под стражу должностных лиц Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» - главного ветеринарного врача 50-летней Ольги Кечайкиной и ведущего ветеринарного врача 34-летнего Александра Анасьева. Они подозреваются в получении взяток. Также следователи считали необходимым заключить под стражу и предпринимателя - 50-летнего Павла Полетаева, подозреваемого в даче взятки.

По данным следственных органов, инициатива о заключении коррупционной договоренности с предпринимателем исходила от самой Кечайкиной - супруги нынешнего министра сельского хозяйства и продовольствия РМ. В июле 2017 года она при личной встрече с Полетаевым предложила тому за денежное вознаграждение выполнять незаконные действия в его пользу и осуществлять общее покровительство по своей ветеринарной линии. При этом, женщина обговорила с предпринимателем условия передачи взятки и определила характер ее «помощи».

Соответственно, следоватствием было установлено, что в период с июля 2017 года по август 2022 года Кечайкина через подчиненных сотрудников организовала оформление соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую Полетаевым рыбную продукцию с имеющимися ветеринарно-санитарными нарушениями.

Следуя договоренности, предприниматель в свою очередь перечислял на банковские карты в качестве взятки для Кечайкиной крупные суммы денежных средств. Покровительство со стороны главного ветеринарного врача ему обошлось в общей сложности в 1 миллион 280 тысяч рублей.

Александру Анасьеву инкриминируются похожие деяния, только его «клиентами», по мнению следственных органов, были другие фирмы - ООО «Торговый Дом Феникс» и ООО «Фортис».

Как указывается в материалах дела, в период с марта 2018 года по сентябрь 2022 года он получил от их «делегата» в качестве взятки свыше 356 тысяч рублей. Эти деньги передавались за оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую компаниями мясную продукцию без ее фактического осмотра и проведения иных обязательных проверочных мероприятий.

При этом, коррупционное вознаграждение перечислялось путем безналичных денежных переводов на счета банковских карт, открытых на имя самого Анасьева.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайствовали об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Ольга Кечайкина, частично признавая свою причастность к преступлению, и ее защитник возражали против этого и просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отправил главного ветеринарного врача в СИЗО на срок по 14 мая 2023 года включительно.

Фото «Известия Мордовии»