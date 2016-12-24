В Саранске капитально ремонтируют школу №28

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В Мордовии продолжается капитальный ремонт школ. Он проходит в рамках государственной программы «Модернизация систем образования» проекта «Развитие образования». В этом году обновления ждут 16 школ в районах республики и три - в Саранске.
Сейчас на Химмаше активными темпами идет капитальный ремонт школы №28. Здесь в замене нуждаются система отопления, водопроводные сети, электропроводка. Помимо инженерных коммуникаций обновления требуют внутренняя и внешняя отделка школы. Работы начались в этом году.
На сегодняшний день практически на 100 % завершена установка окон и замена полов. Почти закончены работы по обновлению электрических сетей. Строители утепляют стены. Начинаются отделочные работы.
Все учащиеся пока переведены в другие образовательные учреждения. В родные стены ребята вернутся в начале следующего учебного года.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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