В Саранске капитально ремонтируют школу №28

В Мордовии продолжается капитальный ремонт школ. Он проходит в рамках государственной программы «Модернизация систем образования» проекта «Развитие образования». В этом году обновления ждут 16 школ в районах республики и три - в Саранске.

Сейчас на Химмаше активными темпами идет капитальный ремонт школы №28. Здесь в замене нуждаются система отопления, водопроводные сети, электропроводка. Помимо инженерных коммуникаций обновления требуют внутренняя и внешняя отделка школы. Работы начались в этом году.

На сегодняшний день практически на 100 % завершена установка окон и замена полов. Почти закончены работы по обновлению электрических сетей. Строители утепляют стены. Начинаются отделочные работы.

Все учащиеся пока переведены в другие образовательные учреждения. В родные стены ребята вернутся в начале следующего учебного года.