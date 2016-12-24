Житель Саранска в своей квартире оборудовал нарко-теплицу

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
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В столице Мордовии сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РМ установили подозреваемого в незаконном хранении растительной дури.
Как сообщается, в ходе обследования квартиры 45-летнего жителя Саранска полицейские изъяли наркотическое средство марихуана массой 79 граммов. Также в импровизированной теплице оперативники обнаружили произрастающие кусты конопли.
Как пояснил домашний потребитель, семена наркосодержащего растения он собрал на заброшенном участке и дальнейшем культивировал коноплю для личных нужд.
В настоящий момент в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Также в его отношении будет составлен административный протокол, за незаконное культивирование запретных растений.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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