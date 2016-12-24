В Саранске 18-летний парень без прав сбил на машине 17-летнего пешехода

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Госавтоинспекция республики обнародовала информацию о травматическом дорожном инциденте, случившемся 22 января в столице Мордовии.
Как сообщается, в 22:30 на улице Мордовская 18-летний молодой человек не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем «ВАЗ-2112» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался по внутридворовой территории. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но принятыми мерами розыска был установлен.
В результате наезда 17-летний юноша с различными травмами доставлялся в травмпункт больницы, где ему было назначено амбулаторное лечение.
В информации отдельно указывается, что виновник ДТП за минувший год 14 раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение без прав.
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Предприятие «Биосфера» выращивает в Мордовии сельскохозяйственную продукцию по стандартам органического производства
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