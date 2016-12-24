В Мордовии устанавливаются обстоятельства пожара с гибелью двух мужчин

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, в настоящее время сотрудниками ведомства проводится процессуальная проверка по факту смерти двух мужчин во время пожара.
В ночь на 24 января 2023 года в поселке Явас Зубово-Полянского района республики во время пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин. Один из погибших 57-летний хозяин жилища, личность второго устанавливается.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, причиной пожара явилось неисправность печного отопления. Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские исследования в целях установления точной причины смерти погибших.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
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