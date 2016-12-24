В Саранске суд признал виновным начальника отдела «Горэлектротранса» в получении взяток

По информации прокуратуры РМ, суд в столице Мордовии огласил приговор начальнику отдела материально-технического снабжения МП «Горэлектротранс» за получение взяток.

В ходе расследования было установлено, что в период с августа 2019 года по февраль 2021-го начальник отдела муниципального предприятия систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя и директора общества с ограниченной ответственностью.

В общей сложности его «отблагодарили» на сумму более 166 тыс. рублей. Взятки передавались за лоббирование интересов поставщиков и заключения с ними договоров на приобретение их продукции и своевременную оплату.

Эти коррупционные взаимоотношения выстраивались на фоне бедственного финансового положения, в котором находилось муниципальное предприятие. В конце 2021 года пришлось даже вмешаться прокуратуре Мордовии, чтобы работникам здесь выплатили зарплату.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.