В Саранске суд признал виновным начальника отдела «Горэлектротранса» в получении взяток

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По информации прокуратуры РМ, суд в столице Мордовии огласил приговор начальнику отдела материально-технического снабжения МП «Горэлектротранс» за получение взяток.
В ходе расследования было установлено, что в период с августа 2019 года по февраль 2021-го начальник отдела муниципального предприятия систематически получал взятки от индивидуального предпринимателя и директора общества с ограниченной ответственностью.
В общей сложности его «отблагодарили» на сумму более 166 тыс. рублей. Взятки передавались за лоббирование интересов поставщиков и заключения с ними договоров на приобретение их продукции и своевременную оплату.
Эти коррупционные взаимоотношения выстраивались на фоне бедственного финансового положения, в котором находилось муниципальное предприятие. В конце 2021 года пришлось даже вмешаться прокуратуре Мордовии, чтобы работникам здесь выплатили зарплату.
С учетом позиции прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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