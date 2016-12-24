Полиция разыскивает налетчика на ювелирный магазин в Рузаевке

Отделом МВД России по Рузаевскому району устанавливаются личность и местонахождение злоумышленника, который 23 января 2023 года путем повреждения витрины совершил открытое хищение золотых изделий из ювелирного магазина в городе Рузаевка.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, худощавого телосложения, на вид около 25 лет. Был одет в темную вязаную шапку, темный шарф, желтую куртку с логотипом «Puma» на капюшоне.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении этого субъекта, просят сообщить об этом по телефонам дежурной части ОМВД России по Рузаевскому району 8(8342)38-59-64 или 102.