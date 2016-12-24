Молодому заключенному мордовской колонии прислали «героиновую ручку»

В Зубово-Полянском районе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего заключенного исправительной колонии за покушение на незаконное приобретение наркотических средств в неволе.

Сотрудники УНК МВД по РМ совместно с коллегами из УФСИН в ходе проводимых оперативных мероприятий пресекли доставку запрещенных веществ в одну из исправительных колоний республики, расположенной в поселке Явас.

При досмотре заказного письма, поступившего на имя осужденного из Республики Татарстан, полицейские обнаружили шариковую ручку с белым порошком внутри. Проведенное исследование показало, что вещество из изъятой ручки является наркотическим средством, содержащим «героин» массой 0,97 грамм.

Выяснилось, что наркотик сиделец заказал для личного употребления. Фигурант с 2018 года находится в колонии за совершение особо тяжкого преступления и лишен свободы на 12 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лица, осуществившего пересылку запрещенных веществ.