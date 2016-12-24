В Мордовии под колеса фуры угодила 40-летняя женщина

В минувший уикенд на дорогах республики произошло два ДТП с пешеходами, приведшие к печальным последствиям. В одном случае женщина попала в реанимацию, во втором был зафиксирован летальный исход.

По информации региональной Госавтоинспекции, 20 января в Рузаевке на ул. Луначарского 37-летний мужчина за рулем грузовика «Man» совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. Дорожный инцидент случился в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате наезда женщина с различными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение Рузаевской ЦРБ. Водитель трезв.

Вечером в этот же день в селе Чукалы Ардатовского района 31-летний молодой человек, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», совершил наезд на 63-летнего мужчину. Как отмечается, пожилой пешеход находился на проезжей части автодороги без цели ее перехода.

Иномарка после столкновения на дороге еще и врезалась в опору ЛЭП. Парень скрылся с места происшествия, однако принятыми мерами розыска был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Пострадавший пешеход с различными травмами был госпитализирован в Ардатовскую ЦРБ, где позднее от полученных травм скончался.