В Саранске следователи проверят информацию о ненадлежащем оказании услуг в салоне красоты

В столице Мордовии следственные органы проведут процессуальную проверку по публикации в социальной сети о некачественном оказании косметологических услуг в салоне красоты. Проверка будет вестись по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как указывается в сообщении Следственного комитета по РМ, согласно размещенной информации, 22 ноября 2022 года в городе Саранске в салоне красоты женщине была проведена косметологическая процедура, в результате которой она получила обморожение шеи 3 степени и вынуждена была пройти лечение в медицинском учреждении, где ей делали операцию по пересадке кожи.

В ходе процессуальной проверки будут выяснены все обстоятельства получения повреждений клиенткой салона, также будет установлено соответствие оказываемых услуг необходимым требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение и дана правовая оценка действиям руководства и работников салона.