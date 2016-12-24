В Саранске следователи проверят информацию о ненадлежащем оказании услуг в салоне красоты

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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В столице Мордовии следственные органы проведут процессуальную проверку по публикации в социальной сети о некачественном оказании косметологических услуг в салоне красоты. Проверка будет вестись по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как указывается в сообщении Следственного комитета по РМ, согласно размещенной информации, 22 ноября 2022 года в городе Саранске в салоне красоты женщине была проведена косметологическая процедура, в результате которой она получила обморожение шеи 3 степени и вынуждена была пройти лечение в медицинском учреждении, где ей делали операцию по пересадке кожи.
В ходе процессуальной проверки будут выяснены все обстоятельства получения повреждений клиенткой салона, также будет установлено соответствие оказываемых услуг необходимым требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение и дана правовая оценка действиям руководства и работников салона.
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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