Двум жительницам Мордовии УФСБ вынесено предостережение о недопустимости финансирования терроризма

Репортер

В ноябре 2022 года сотрудниками Управления ФСБ по РМ установлены 2 жительницы региона, высказавшие желание перечислить денежные средства гражданину России, находящемуся на территории иностранного государства и участвующему в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

Женщинам объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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