Работница социальной защиты из Ковылкино перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей от продажи акций

По информации МВД по РМ, в Ковылкинском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 49-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником УФСБ по городу Москве. «Офицер» сообщил, аферисты пытаются переоформить на свое имя принадлежащие жительнице Мордовии акции. Женщина действительно имела ценные бумаги, которые ей остались в наследство от родственников, поэтому сомнений в достоверности информации у нее не возникло.

После этого с владелицей акций связался «специалист банка» и рекомендовал предпринять защитные меры - незамедлительно продать акции брокерам. Она согласилась. В Ковылкино спустя несколько часов приехали брокеры и приобрели у дамы 220 ценных бумаг, нотариально заверив договор купли-продажи и передав женщине наличными 4,5 миллиона рублей.

Все это время на связи с жительницей Мордовии находился «сотрудник банка». После совершения сделки он сообщил, что теперь требуется выкупить акции обратно. По продиктованным реквизитам женщина перечислила на 25 счетов 3 миллиона 300 тысяч рублей. Во время перевода еще полутора миллионов произошел технический сбой, в результате чего эта сумма осталась на счету заявительницы.

По истечении нескольких дней работница соцзащиты решила обратиться в банк, чтобы уточнить некоторые детали. Ее ждало неприятное известие - все операция с акциями была мошеннической ловушкой. Женщина пошла в полицию.

Сейчас уже установлены лица, которые приезжали в Мордовию с целью покупки акций. Ими оказались жители Воронежа, пояснившие, что потерпевшая самостоятельно связалась с ними для продажи ценных бумаг. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемых в мошенничестве.