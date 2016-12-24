Глава Мордовии поручил мэру Саранска решить проблемные вопросы благоустройства ЖК Восточный

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На оперативном совещании с правительством в субботу Глава Мордовии Артём Здунов заслушал отчет ЦУР о работе в системе инцидент-менеджмента за минувшую неделю. В частности, речь шла о большом количестве обращений от жителей ЖК Восточный, расположенного в районе поселка Луховка. Застройка микрорайона здесь велась в рамках программы «Жилье для российской семьи».
Жители жалуются на отсутствие инфраструктуры благоустройства – нет спортивных площадок для детей, хотя в плане застройки было предусмотрено наличие футбольного поля, баскетбольной площадки, катка. Также большое количество жалоб идет на ненадлежащее содержание территории – не убирается снег и наледь, дороги не расчищены.
Самое большое количество обращений касается отсутствия пешеходного перехода через автомобильную дорогу на опасном отрезке вблизи микрорайона. Разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км в час, при этом отсутствует освещение и обозначение пешеходного перехода. «Вечером дети возвращаются из школ и секций, а здесь нет ни искусственной неровности, ни вызывного светофора – до беды недалеко!», - справедливо возмущаются жители микрорайона.
Артём Здунов поручил главе городского округа Саранск Игорю Асабину не ограничиваться разовым посещением микрорайона, а взять решение всех проблемных вопросов, озвученных жителями на личный контроль.
«Докладывать о ходе исполнения еженедельно», - резюмировал Глава Мордовии. К вопросу с оборудованием пешеходного перехода подключится и Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству РМ. «И информируйте жителей о том, что дело двигается с мертвой точки - люди говорят о своих проблемах не первый год!», - сказал Артём Здунов.
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