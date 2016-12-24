Алексей Ларькин награжден Почетным знаком Главы Республики Мордовия

Репортер

Артём Здунов 21 января на еженедельном оперативном совещании с Правительством вручил Алексею Ларькину награду - Почетный знак Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия». Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ переходит на работу в Федеральное агентство лесного хозяйства.

«Благодарю вас за профессионализм. Знаю, что на федеральном уровне вас тоже высоко ценят. Считаю, что это ярчайший пример того, как работают у нас социальные лифты», - сказал Артём Здунов.

Напомним, Алексей Ларькин стал министром в 2021 году после победы в кадровом проекте «Моя Мордовия». 

«Этот конкурс - неотъемлемая часть президентской платформы «Россия - страна возможностей». От всей души желаю вам успехов, дальнейшего роста. Помните, что мордовская земля всегда будет вас питать, любить и давать вам силы», - сказал Артём Здунов.

Алексей Ларькин поблагодарил Главу Мордовии и коллег по кабинету министров за совместную работу, заверил, что продолжит служить России и Республике Мордовия.

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