Сотрудники Центра организации дорожного движения на связи с жителями круглосуточно

В Мордовии функционирует Центр организации дорожного движения, основная цель которого – обеспечение безопасности на дорогах региона.

Главное направление в работе ЦОДД – развитие на территории республики автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения и обеспечение работы автоматических пунктов весового и габаритного контроля, организация эксплуатации мобильных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Также в компетенцию Центра входит взаимодействие с УГИБДД МВД по РМ и постоянный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах.

Сотрудники ЦОДД будут проводить диспетчеризацию работы автомобильного пассажирского транспорта, в их числе и школьных автобусов. Отдельный приоритет в деятельности - пропаганда безопасности дорожного движения.

Напомним: на базе ЦОДД работает круглосуточная диспетчерская служба, которая в режиме 24/7 принимает обращения от физических и юридических лиц об изменении ситуации на дорогах республики.

По круглосуточному телефону +7 (8342) 39-22-33 можно сообщить о всех чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах (аварии, заторы) и недостатках в содержании улично-дорожной сети (плохая уборка от снега, гололедица, отсутствие дорожных знаков, освещения и т. д.). Диспетчеры ЦОДД имеют прямую связь со всеми едиными дежурными диспетчерским службами районов республики, экстренными службами и службами, отвечающими за содержание дорог.