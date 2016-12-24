В Саранске открылся гастроном «Новотроицкий»

В Торгово-офисном центре на улице Полежаева в Саранске начал работу новый гастроном, где представлена вся линейка продукции, производимой агрохолдингом «Новотроицкий». В этом же здании располагается производственный цех по переработке мясной продукции – свинины, говядины, баранины, которая выращивается на предприятиях холдинга.

В «Новотроицком» 8000 га площади сельхозугодий, 3700 голов скота содержится на собственных фермах, ежедневно производится 25 тонн молока. Именно поэтому вся продукция, представленная на прилавках нового гастронома – произведена в Мордовии, на мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях холдинга, а также на хлебобулочном производстве. Глава Мордовии Артём Здунов в пятницу лично убедился в том, что жители республики выбирают продукцию местных производителей.



Торговые полки нового гастронома, что называется – ломятся. Мясо здесь в ассортименте – Главе республики продавец рассказывает, что путь от фермы до прилавка настолько короткий, что свинину, баранину, говядину даже не приходится замораживать, свежее – покупатели все разбирают быстро.

Для тех, кто ценит время, на выбор замороженные полуфабрикаты – манты, чебуреки, котлеты, вареники, в том числе фирменные – с ливером. Мясные колбасы и деликатесы «Новотроицкого» давно известны и за пределами республики. Директор агрохолдинга Владимир Руженков отмечает затейливую раскладку товаров на прилавке: «Делаем как на выставках, чтобы наши покупатели тоже всю красоту видели».

Для новичков в торговом зале организована дегустация. Здесь же можно приобрести готовую еду на вынос. Ну, а аромат свежей выпечки из пекарни «Колобок» не оставляет равнодушным никого – возле витрины с воздушными булочками и хрустящими багетами из зерна, выращенного на полях Мордовии, покупателей больше всего.



Артём Здунов поинтересовался тем, как осуществляется контроль качественных характеристик товаров, графиком работы торгового центра, а также мнением покупателей. Жители города с энтузиазмом оценили появление нового гастронома, отметив, что товары свежие, в большом ассортименте и по ценам от производителя: «Хорошо, что все наше, мордовское, а значит натуральное и полезное!»



Стоит отметить, что в структуру агрохолдинга «Новотроицкое» входит несколько сельхозперерабатывающих предприятий, выручка от реализации которых в минувшем году увеличилась более, чем на 17 процентов, вырос и уровень рентабельности. В холдинге трудится более 300 человек, среднемесячная заработная плата по итогам минувшего года выросла на 11 процентов.



