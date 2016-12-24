В Саранске еще одна жертва мошенников лишилась более двух миллионов рублей

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В Мордовии, судя по всему, не проходит и дня, чтобы под мошенническую раздачу дистанционных жуликов не попал какой-нибудь доверчивый житель региона. И суммы похищенных денег во многих случаях исчисляются миллионами рублей. Вот и жительница Саранска, по информации МВД по РМ, пытаясь предотвратить якобы несанкционированное оформление на ее имя автокредита, перечислила мошенникам более двух миллионов.
45-летняя женщина рассказала в полиции, что вечером 17 января ей позвонил некий работник банка и сообщил, что неизвестный субъект по доверенности пытается оформить от ее имени авто-кредит на большую сумму. После этого с ней связалась уже «следователь» ГУ МВД по городу Москве. «Офицер» подтвердила озвученную ранее информацию и посоветовала следовать указаниям банковского специалиста.
А указания эти у махинаторов всегда сводятся к одному - перечислить деньги на какие-то сторонние счета. Потерпевшая через приложение мобильного банка оформила на свое имя кредит в размере 2 миллионов рублей. Полученные денежные средства она четырьмя платежами перечислила на реквизиты, продиктованные неизвестным.
На следующее утро женщина решила лично обратиться в банк, чтобы уточнить всю информацию. Там и выяснилось, что она стала жертвой мошенников. При этом в тот момент, когда заявительница находилась в финансовом учреждении, ей вновь позвонили аферисты и пытались выманить под новым предлогом еще больше денег.
В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам, что в случае поступления подобных звонков следует незамедлительно прервать разговор и лично обратиться в финансовую организацию.
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