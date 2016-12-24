В Рузаевском районе в 2023 году отремонтируют более 9 километров дорог

«Таких достижений за последнее десятилетие у нас не было»
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы ул. Мира и ул. Строительная в Рузаевке, ул. Зеленая в селе Хованщина, ул. Советская в селе Трускляй. Вместе с обновлением проезжей части строители произведут устройство тротуаров, установят светильники уличного освещения, а также остановочные павильоны.
Кроме того, в 2023 году за счет средств Дорожного фонда Мордовии в Рузаевском районе приведут в нормативное состояние четыре дороги по ул. Пионерская (от ул. К. Маркса до пер. Красногорский), ул. Гагарина в Рузаевке, ул. Садовая в селе Палаевка, ул. Никольская в селе Болдово.
Общая протяженность обновленной дорожной сети составит более 9 километров. Все конкурсные процедуры состоялись, подрядчики определены.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2