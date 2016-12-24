В Рузаевском районе в 2023 году отремонтируют более 9 километров дорог

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы ул. Мира и ул. Строительная в Рузаевке, ул. Зеленая в селе Хованщина, ул. Советская в селе Трускляй. Вместе с обновлением проезжей части строители произведут устройство тротуаров, установят светильники уличного освещения, а также остановочные павильоны.

Кроме того, в 2023 году за счет средств Дорожного фонда Мордовии в Рузаевском районе приведут в нормативное состояние четыре дороги по ул. Пионерская (от ул. К. Маркса до пер. Красногорский), ул. Гагарина в Рузаевке, ул. Садовая в селе Палаевка, ул. Никольская в селе Болдово.

Общая протяженность обновленной дорожной сети составит более 9 километров. Все конкурсные процедуры состоялись, подрядчики определены.